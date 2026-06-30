به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد تمنایی، دانشیار دانشکده مهندسی حمل ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان و راهبر هسته نخبگانی است که طراحی شیفت و مجری مطالعات طراحی شبکه بهینه ریلی کشور سال ۱۴۰‪۱ در دیدار با رهبر شهید انقلاب طرح ابتکار شیفت را مطرح کرد. ‬

وی گفت: در این دیدار رهبر شهید انقلاب دستور فوری تصویب و اجرایی شدن این طرح را صادر کردند.

این نخبه اصفهانی با اشاره به تصویب قانون شیفت ذیل بند ث ماده ۵۷ برنامه هفتم توسعه کشور گفت: طبق این مصوبه دولت مکلف شد پس از ابلاغ این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، برای تهیه سند پیشرفت شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) و سیاست گذاری لازم به منظور تشویق و حمایت از بخش خصوصی و راه اندازی زنجیره‌های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.

وی افزود: راه اندازی شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) توانست به یک راهبرد بنیادی و رویکرد اصلی در سیاست گذاری کلان کشور ایران تبدیل شود.

راهبر هسته اولویت محور شیفت در رابطه با شکل گیری این طرح عنوان کرد: ابتکار "شیفت"، از شهریور ۱۳۹۹ مبتنی بر نیاز‌های کشور و با تأکید بر موضوعات مرز دانش در یکپارچگی شبکه‌های تولید و توزیع، برای اولین بار ارائه شد. با کمک تیم تخصصی حدود ۲۰ نفره، این ابتکار روز به روز بالنده‌تر و جامع‌تر شده است و این بهبود محتوایی هم چنان ادامه دارد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر، شیفت" یک قانون ملی مصوب مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه و تحت حمایت جدی شورای سران قوای سه گانه است.

راهبر هسته اولویت محور "شیفت" بیان کرد: پیاده سازی این شبکه یکپارچه با لحاظ کلیه ملزومات آن، قابلیت آن را دارد که ظرفیت ایران جهت تبدیل شدن به هاب قدرتمند منطقه‌ای و بین المللی را به فعلیت برساند و ضمن ارتقای مشارکت ایران در زنجیره ارزش جهانی، منبعی پایدار برای تولید ثروت ملی فراهم آورد و درآمدزایی بالایی برای کشور به همراه داشته باشد.

طراحی شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) در هسته نخبگانی با محوریت دانشگاه صنعتی اصفهان و در قالب طرح شهید دکتر بهشتی بنیاد ملی نخبگان، تصویب شده و هم اکنون در حال اجراست.