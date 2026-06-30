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شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری یا ابتکار شیف طرح کلان وامیدبخشِ نخبه اصفهانی است که با دستور رهبر شهید انقلاب در برنامه هفتم توسعه کشور تصویب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد تمنایی، دانشیار دانشکده مهندسی حمل ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان و راهبر هسته نخبگانی است که طراحی شیفت و مجری مطالعات طراحی شبکه بهینه ریلی کشور سال ۱۴۰۱ در دیدار با رهبر شهید انقلاب طرح ابتکار شیفت را مطرح کرد.
وی گفت: در این دیدار رهبر شهید انقلاب دستور فوری تصویب و اجرایی شدن این طرح را صادر کردند.
این نخبه اصفهانی با اشاره به تصویب قانون شیفت ذیل بند ث ماده ۵۷ برنامه هفتم توسعه کشور گفت: طبق این مصوبه دولت مکلف شد پس از ابلاغ این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم بری از زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، برای تهیه سند پیشرفت شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) و سیاست گذاری لازم به منظور تشویق و حمایت از بخش خصوصی و راه اندازی زنجیرههای ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.
وی افزود: راه اندازی شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) توانست به یک راهبرد بنیادی و رویکرد اصلی در سیاست گذاری کلان کشور ایران تبدیل شود.
راهبر هسته اولویت محور شیفت در رابطه با شکل گیری این طرح عنوان کرد: ابتکار "شیفت"، از شهریور ۱۳۹۹ مبتنی بر نیازهای کشور و با تأکید بر موضوعات مرز دانش در یکپارچگی شبکههای تولید و توزیع، برای اولین بار ارائه شد. با کمک تیم تخصصی حدود ۲۰ نفره، این ابتکار روز به روز بالندهتر و جامعتر شده است و این بهبود محتوایی هم چنان ادامه دارد.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر، شیفت" یک قانون ملی مصوب مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه و تحت حمایت جدی شورای سران قوای سه گانه است.
راهبر هسته اولویت محور "شیفت" بیان کرد: پیاده سازی این شبکه یکپارچه با لحاظ کلیه ملزومات آن، قابلیت آن را دارد که ظرفیت ایران جهت تبدیل شدن به هاب قدرتمند منطقهای و بین المللی را به فعلیت برساند و ضمن ارتقای مشارکت ایران در زنجیره ارزش جهانی، منبعی پایدار برای تولید ثروت ملی فراهم آورد و درآمدزایی بالایی برای کشور به همراه داشته باشد.
طراحی شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) در هسته نخبگانی با محوریت دانشگاه صنعتی اصفهان و در قالب طرح شهید دکتر بهشتی بنیاد ملی نخبگان، تصویب شده و هم اکنون در حال اجراست.