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پویش «حفظ جزء ۳۰ قرآن» با هدف ایجاد انگیزه برای آغاز حفظ قرآن، گسترش فرهنگ قرآنی و تشویق علاقهمندان به آغاز مسیر انس با کلام وحی، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش «حفظ جزء ۳۰ قرآن» در برنامه «محفل ستارهها» از عموم علاقهمندان دعوت کرده است تا با مشارکت در این برنامه، حفظ جزء سیام قرآن کریم را آغاز کنند.
شرکتکنندگان میتوانند با نصب نرم افزار «محفلستان» و یا ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۴۵، در این پویش ثبتنام و در فرآیند حفظ جزء ۳۰ قرآن، مشارکت کنند.
برگزارکنندگان این پویش برای شرکتکنندگان جوایزی از جمله دوچرخه، اسکوتر برقی، بازی رومیزی، سفر به خانه خدا، سفر زیارتی کربلای معلی و دیگر هدایای ویژه در نظر گرفتهاند.
این پویش با هدف ایجاد انگیزه برای آغاز حفظ قرآن، گسترش فرهنگ قرآنی و همراهسازی اقشار مختلف جامعه در مسیر حفظ کلام الهی برگزار میشود.