معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه نوشت:در سفر به مسقط، اولین نشست کمیته مشترک هرمز با عبدالعزیز الهنایی وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی درباره سفرش به مسقط نوشت:

در سفر به مسقط، اولین نشست کمیته مشترک هرمز با عبدالعزیز الهنایی وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد. ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه هرمز، درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی تبادل نظر کردیم.

کاظم غریب‌آبادی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات کارگروه‌ها در چارچوب یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، گفت: برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌ها برای این هفته برنامه‌ریزی نشده است.

غریب آبادی تصریح کرد: هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه، تایید نمی‌شود.

غریب آبادی افزود: اولین دور گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه‌های تعیین شده، با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن، برگزار خواهد شد و رایزنی‌ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد.