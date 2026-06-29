به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرضیه نصراللهی بانوی قهرمان هیأت تکواندو استان قم با تصمیم فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران به اردوی اعزامی تیم ملی پاراتکواندو بانوان کشور برای حضور در رقابت‌های آزاد G۴ کره جنوبی دعوت شد.

خانم نصراللهی در وزن بعلاوه ۶۵ کیلوگرم این رویداد به روی شیاپ‌چانگ می‌رود.

این مسابقات روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیرماه زیر نظر فدراسیون جهانی تکواندو برگزار می‌شود و از رویداد‌های تأثیرگذار در رنکینگ و جایگاه بین‌المللی ورزشکاران به شمار می‌رود.