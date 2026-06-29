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جمعه ۱۹ تیر، وین میزبان گفتگوی علمی فرهنگی اندیشمندان ایرانی و اروپایی خواهد بود تا در کنار رونمایی از ترجمه فارسی آثار پروفسور «مارک کوکلبرگ»، چشماندازهای اخلاقی و سیاسی هوش مصنوعی را واکاوی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد علمی-فرهنگی «هوش مصنوعی، اخلاق و دموکراسی»، حضور علاقهمندان به موضوعات فلسفه فناوری، اخلاق هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر دموکراسی را به خود جلب خواهد کرد.
سخنرانان اصلی این نشست تخصصی علمی را پروفسور مارک کوکلبرگ، استاد دانشگاه وین، پروفسور دیوید جی. گانکل از دانشگاه ایلینوی شمالی، دکتر امیر حر، استاد و دانشمند هوش مصنوعی در وین، دکتر روحالله اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد و پژوهشگر اندیشه سیاسی و دکتر رضا غلامی، استاد و مدرس و پژوهشگر فلسفه سیاسی تشکیل میدهند.
این نشست به مناسبت انتشار ترجمههای فارسی آثار پروفسور مارک کوکلبرگ، یکی از متفکران برجسته حوزه اخلاق و فلسفه فناوری، در ایران برگزار میشود. پروفسور کوکلبرگ از چهرههای شناختهشده جهانی در حوزه فلسفه هوش مصنوعی، روباتیک و تأثیرات اخلاقی فناوری بر جامعه و دموکراسی است.
در بخش نمایش کتابهای ویژه این رویداد، آثار مهمی همچون «هوش مصنوعی و دموکراسی»، «اخلاق هوش مصنوعی» و دیگر تألیفات مرتبط با موضوعات هوش مصنوعی، سیاست و فلسفه معرفی میگردد. ترجمه فارسی این کتابها از سوی انتشارات ققنوس، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات دانشکده رفاه و انتشارات دکسا منتشر شده است.
حضور ترکیبی سخنرانان ایرانی و بینالمللی، فرصتی مغتنم برای گفتوگوی میانفرهنگی و تبادل دانش و تجربه در یکی از مهمترین چالشهای عصر حاضر فراهم میکند.
رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان وین (Iranian Wisdom House) میزبان این رویداد است و علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این مرکز فکری و فرهنگی https://wisdomhouse.at/ مراجعه نمایند.
این سمپوزیوم بخشی از تلاشهای فرهنگی-علمی برای تقویت گفتمان جهانی درباره اخلاق هوش مصنوعی و تأثیر آن بر جوامع دموکراتیک است و انتظار میرود مورد توجه محافل علمی، رسانهای و سیاستگذاری ایران و اروپا قرار گیرد.