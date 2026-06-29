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هنرمند زیلو باف شهرستان میبد با خلق زیلوی نفیس «میناب ۱۶۸»، یاد و خاطره ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، برای گرامیداشت یاد شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، زیلویی با عنوان «میناب ۱۶۸» توسط هنرمند میبدی طراحی و بافته شد. این اثر با هدف ادای احترام به مقام والای شهدای دانشآموز و زنده نگهداشتن یاد آنان خلق شده است.
این زیلو با نخ پنبه، در ۱۳۵ مج و با ابعاد ۱۰۰ در ۶۸ سانتیمتر بافته شده است. طراحی آن را وحید شیخی بر عهده داشته و هادی شیخی شورکی، هنرمند زیلو باف شهرستان میبد، بافت این اثر را در تیرماه ۱۴۰۵ به پایان رسانده است.
زیلوبافی میبد از کهنترین هنرهای سنتی ایران است که پیشینه آن به سدههای دور بازمیگردد و به دلیل استفاده از نخ پنبه، دوام بالا و سازگاری با اقلیم کویری، همواره جایگاه ویژهای در میان دست بافتههای ایرانی داشته است.
این هنر اصیل که نسل به نسل در میان هنرمندان میبدی حفظ شده، امروز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای هویت فرهنگی و هنری این شهرستان شناخته میشود. ثبت جهانی زیلوبافی میبد، جایگاه این هنر ارزشمند را بیش از پیش نمایان کرده است.