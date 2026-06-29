به مناسبت هفته قوه قضاییه، در بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل و جمعی از قضات دادگستری کل استان از زندان مرکزی اردبیل، پس از بررسی پرونده بیش از ۲۵۰ نفر از زندانیان، دستور آزادی ۲۷ زندانی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به مناسبت هفته قوه قضاییه، در بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل و جمعی از قضات دادگستری کل استان از زندان مرکزی اردبیل، پس از بررسی پرونده بیش از ۲۵۰ نفر از زندانیان، دستور آزادی ۲۷ زندانی صادر شد.