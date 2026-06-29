به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: پس از اطلاع ماموران آگاهی بندرانزلی مبنی بر احتکار کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در یک واحد صنفی در یکی از خیابان‌های اطراف شهرستان بندرانزلی، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

در بازرسی از این واحد صنفی ۵۸ تن سیمان احتکار شده کشف شد که کارشناسان ارزش تقریبی آن را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

متهم ۵۷ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.