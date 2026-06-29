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۸۰ درصد کارگاههای تولیدی خوزستان به تشکیلات بهداشت حرفهای مجهز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ارزیابیهای صورت گرفته نشان می دهد طی سال ۱۴۰۴، از ۷۵۰ کارگاه مشمول ایجاد تشکیلات بهداشت حرفهای در سطح استان خوزستان، ۵۹۹ واحد موفق به راهاندازی و فعالسازی این تشکیلات شدهاند که این میزان معادل ۸۰ درصد واحدهای مشمول برنامه است.
دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اهمیت صیانت از نیروی کار و ارتقای سطح سلامت در محیطهای صنعتی و تولیدی افزود : در راستای اجرای برنامههای بهداشتی و بهمنظور ارتقای سطح سلامت شاغلین، اقدامات گستردهای در جهت استقرار تشکیلات بهداشت حرفهای در کارگاههای مشمول استان صورت گرفته است.
وی ادامه داد : هدف اصلی از استقرار این تشکیلات، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیانآور محیط کار و همچنین پیشگیری از بیماریهای شغلی است و امید است با تداوم نظارتها و همکاری کارفرمایان، شاهد ارتقای بیش از پیش شاخصهای سلامت در تمامی محیطهای کاری استان باشیم.