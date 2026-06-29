مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان تلفات شبکه برق دراستان در پایان سال گذشته ۱۴ و یک دهم درصد گزارش شد که نسبت به سال پیش از آن ۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول روستایی در نشست با اصحاب رسانه افزود: تلفات شبکه به دو بخش فنی و غیر فنی تقسیم می‌شود که تلفات فنی ناشی از هدررفت انرژی در تجهیزات و شبکه است و تلفات غیر فنی نیز شامل برق‌های غیرمجاز و موارد مشابه می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: برنامه راهبردی این شرکت در چهار محور افزایش قابلیت اطمینان، هوشمندسازی، افزایش رضایتمندی مشترکان و اصلاح جریان مالی و تعالی منابع انسانی تدوین شده است.

روستایی اضافه کرد: این برنامه‌ها کاهش ۳.۴ درصدی تلفات انرژی در استان را در پی داشت و همین امر موجب شد تا شرکت توزیع برق استان در کاهش تلفات، رتبه نخست کشور را در بین ۳۹ شرکت توزیع برق کسب کند.

وی با اشاره به کاهش خاموشی‌ها نیزگفت: میزان خاموشی به ازای هر مشترک در پایان سال ۱۴۰۳ یک هزار و ۹۳ دقیقه بود که با اجرای گسترده برنامه‌های تعمیراتی، این عدد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۱۳ دقیقه کاهش یافت.

روستایی افزود: طی دو سال گذشته یک‌هزار و ۹۵۰ کیلومتر از شبکه فشار متوسط استان مورد بازدید و تعمیر قرار گرفت که نقش مهمی در کاهش خاموشی‌ها داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به برنامه هوشمندسازی شبکه گفت: تعداد کنتور‌های هوشمند از ۱۷ هزار و ۶۸۱ دستگاه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۴ هزار و ۸۹۵ دستگاه در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و این تعداد تقریباً دو برابر شده است.

روستایی اضافه کرد: این کنتور‌ها امکان مدیریت بار مشترکان پرمصرف، پایش برخط شبکه کنترل افت ولتاژ و مدیریت هوشمند شبکه را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد جزو ۱۲ شرکت پایلوت کشور برای اجرای شبکه هوشمند انتخاب شده است گفت: در پایان سال ۱۴۰۴ تنها پنج درصد از شبکه فشار ضعیف استان سیمی باقی مانده و هدف ما رسیدن به شبکه صددرصد کابل خودنگهدار است.

روستایی همچنین از راه‌اندازی مرکز هوشمند مدیریت شبکه مهتاب به عنوان بزرگ‌ترین و جامع‌ترین مرکز هوشمند مدیریت شبکه توزیع کشور خبر داد و افزود: در این مرکز تمامی داده‌های شبکه به‌صورت برخط تحلیل و با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها مشکلات شبکه شناسایی و برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فوق توزیع در استان گفت: ظرفیت منصوبه فوق توزیع استان از ۹۴۵ مگاولت‌آمپر در پایان سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۱۷۴ مگاولت‌آمپر رسیده که رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

روستایی اضافه کرد: تعداد کل فیدر‌های استان نیز به ۸۵ فیدر رسیده و برنامه‌ریزی شده تا پایان امسال ۸ تا ۱۰ فیدر دیگر به شبکه اضافه شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برق‌رسانی روستایی افزود: سال گذشته ۱۱ روستا برق‌رسانی شد و شبکه برق ۱۵۵ روستا نیز بهسازی و نوسازی شد.

روستایی همچنین از تحویل ۹۰ صفحه خورشیدی به عشایر خبر داد و گفت: پیش از این نیز ۶۴۵ صفحه خورشیدی در اختیار عشایر قرار گرفته بود.

وی همچنین از تعویض سه هزار دستگاه چراغ پرمصرف با چراغ‌های LED با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان خبر داد و افزود: پیگیر اجرای طرح بهسازی روشنایی استان از طریق ساتبا هستیم تا تمامی چراغ‌های پرمصرف با چراغ‌های کم‌مصرف جایگزین شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین گفت: تاکنون ۵۴۹ شمارشگر برای مشترکان غیرمجاز نصب شده و دو هزار و ۴۴ کنتور جدید نصب شده و سه هزار و ۳۰۰ کنتور معیوب نیز تعویض شده است.

روستایی افزود: تنها در سه ماه نخست امسال بیش از ۲۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی احیا شده و ۵۴ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز نیز شناسایی شده است.

وی از مردم خواست در شناسایی انشعابات غیرمجاز و مراکز استخراج رمزارز با صنعت برق همکاری کنند و اضافه کرد: برای گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.