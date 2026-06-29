به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل بورس با کاهش ۰.۳۲ درصدی معادل ۱۶ هزار واحد به محدوده ۵ میلیون و ۵۹ هزار واحد رسید. اما برخلاف شاخص کل، شاخص کل هم وزن با افزایش ۲ هزار واحدی به محدوده‌ یک میلیون و ۳۱۹ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به ۳۴ هزار میلیون تومان رسید و بیش از ۵۰ میلیارد تومان به سهام و حق تقدم ورود پول داشتیم.

در مجموع ۶۷ درصد بازار معادل حدود ۵۵۰ نماد در محدوده مثبت و صف خرید و ۳۳ درصد بازار در محدوده‌ی منفی معامله شدند.

بیشترین ورود پول به گروه‌های چند رشته‌ای صنعتی، صندوق‌های بخشی و صنایع دارویی اتفاق افتاد.

صندوق‌های طلا و سکه هم امروز با کاهش همراه شدند و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خروج پول داشتند