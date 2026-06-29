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روز بیستم فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری سه دیدار در مکزیک و آمریکا پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سهشنبه و در بیستمین روز مسابقات، سه دیدار در دو کشور آمریکا و مکزیک برگزار می شود.
برنامه مسابقات سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ (به وقت تهران) بهشرح زیر است:
آلمان - پاراگوئه، ساعت ۰۰:۰۰، ورزشگاه «ژیلت» بوستون
برنده این دیدار در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار فرانسه و سوئد خواهد رفت.
داور: جلال جاید (مغرب)
هلند - مغرب، ساعت ۰۴:۳۰، ورزشگاه «بیبیویای» مونتری
برنده این دیدار به مصاف کانادا خواهد رفت.
داور: ویلتون سامپایو (برزیل)
ساحل عاج - نروژ، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه «ایتیاندتی» دالاس
برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار برزیل و ژاپن خواهد رفت.
داور: خسوس وانزوئلا (ونزوئلا)
همچنین در ادامه رقابتهای مرحله یکشانزدهم نهایی، تیمهای ملی فوتبال برزیل و ژاپن از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در ورزشگاه «انآرجی» هیوستون و با قضاوت مائوریتزیو ماریانی، داور ایتالیایی، به مصاف یکدیگر می روند.