جام جهانی ۲۰۲۶/ تلاش آلمان، هلند و نروژ برای صعود

جام جهانی ۲۰۲۶/ تلاش آلمان، هلند و نروژ برای صعود



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سه‌شنبه و در بیستمین روز مسابقات، سه دیدار در دو کشور آمریکا و مکزیک برگزار می شود.

برنامه مسابقات سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ (به وقت تهران) به‌شرح زیر است:

آلمان - پاراگوئه، ساعت ۰۰:۰۰، ورزشگاه «ژیلت» بوستون

برنده این دیدار در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار فرانسه و سوئد خواهد رفت.

داور: جلال جاید (مغرب)

هلند - مغرب، ساعت ۰۴:۳۰، ورزشگاه «بی‌بی‌وی‌ای» مونتری

برنده این دیدار به مصاف کانادا خواهد رفت.

داور: ویلتون سامپایو (برزیل)

ساحل عاج - نروژ، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه «ای‌تی‌اند‌تی» دالاس

برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار برزیل و ژاپن خواهد رفت.

داور: خسوس وانزوئلا (ونزوئلا)

همچنین در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی، تیم‌های ملی فوتبال برزیل و ژاپن از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در ورزشگاه «ان‌آر‌جی» هیوستون و با قضاوت مائوریتزیو ماریانی، داور ایتالیایی، به مصاف یکدیگر می روند.