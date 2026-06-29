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نمایش زندهعروسکی «میخوام به دنیا بیام» در مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،این نمایش به نویسندگی، طراحی و کارگردانی بهناز مهدیخواه و تهیهکنندگی امید انصاری، از تولیدات خانه نمایش امید است.
اجرای این نمایش که در جریان جنگ ۱۲ روزه متوقف شده بود، مهر سال گذشته با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سیستان و بلوچستان ادامه یافت و باقیمانده اجراهای آن بهصورت رایگان به کودکان و نوجوانان این استان تقدیم شد. این نمایش با استقبال بیش از ۵هزار مخاطب در شهرهای سراوان، زابل و زاهدان روبهرو شد.
«میخوام به دنیا بیام» اکنون با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، اجرای دوباره خود را در مرکز تئاتر کانون آغاز میکند.
در خلاصه این نمایش آمده است: روز تولد مادر، نخستین روز بهار است و «حنا» تصمیم میگیرد با برگزاری جشن تولدی متفاوت و شگفتانگیز او را غافلگیر کند. عروسکهای فانتزی از دل کیک تولد بیرون میآیند تا داستان به دنیا آمدن مادر را به تصویر بکشند. سپس موجودات دیگری با تولدهای عجیب، بامزه و خیالانگیز وارد ماجرا میشوند و هر لحظه حنا و مادرش را با اتفاقی تازه شگفتزده میکنند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از: اجراگران: بهناز مهدیخواه و رها آویژه، دستیار کارگردان: زهرا میرشجاعان، طراح عروسک: بهناز مهدیخواه، ساخت عروسک: بهناز مهدیخواه، فاطمه صلواتیزاده و مرضیه حسنی، طراح دکور: رویا شاهداییزاده و بهناز مهدیخواه، ساخت دکور و طراح لباس: رویا شاهداییزاده، موسیقی: بر اساس آلبوم «ابرها» به آهنگسازی بهرام دهقانیار و آلبوم «نمنم بارون»، ملودی: علیاصغر عربشاهی، تنظیم: بابک شهری، ترانه: میلاد عرفانپور، ساخت افکت، قطعه آواز هندی و لالایی: امیرحسین انصافی، شعر لالایی: حمیدرضا حسینعلی، منشی صحنه: وحید حسینعلی و روابط عمومی: مینا بهرامی.
نمایش «میخوام به دنیا بیام» از روز ۱۰ تیر ۱۴۰۵، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۶ در پلاتو آینه مرکز تئاتر کانون، واقع در پارک لاله تهران، روی صحنه خواهد رفت.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۷۸۶۸۰۳۷ تماس بگیرند.