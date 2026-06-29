رئیس اداره دیسپچ اورژانس آذربایجان‌غربی گفت: طی خردادماه سال جاری، ۴۵ هزار و ۳۲۷ تماس مردمی را در سامانه ۱۱۵ ثبت کرد که پس از بررسی و غربالگری، ۱۱ هزار و ۳۷۸ مورد به مأموریت عملیاتی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اکبرپور افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۳ هزار و ۲۵ نفر از مصدومان حوادث ترافیکی و ۶ هزار و ۶۷۸ نفر از بیماران دچار فوریت‌های غیرترافیکی تحت پوشش خدمات اورژانس قرار گرفتند.

او اضافه کرد: کارشناسان اورژانس در این مدت ۶۱۵ مورد مشاوره تلفنی نیز ارائه کردند و با ارزیابی تماس‌ها، مشخص شد ۵ هزار و ۵۳۰ تماس نیازی به اعزام آمبولانس نداشته است.

اکبرپور با اشاره به ظرفیت‌های عملیاتی اورژانس اظهار کرد: در خردادماه، ۸۵۵ مأموریت با موتورلانس و ۳۵ مأموریت نیز توسط اتوبوس‌آمبولانس انجام شد که در افزایش سرعت پاسخگویی به مأموریت‌ها مؤثر بوده است.

رئیس اداره دیسپچ اورژانس آذربایجان‌غربی همچنین از ثبت ۳ هزار و ۷۱۳ مورد مزاحمت تلفنی خبر داد و گفت: اشغال خطوط اورژانس با تماس‌های غیرواقعی، می‌تواند روند امدادرسانی به بیماران نیازمند خدمات فوری را با اختلال مواجه کند.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به اینکه تحلیل آمار مأموریت‌ها مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات اورژانس است، گفت: هدف اصلی، کاهش زمان رسیدن نیرو‌های امدادی بر بالین بیمار و استفاده بهینه از امکانات و ناوگان امدادی در سراسر استان است.