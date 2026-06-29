رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم از پیشرفت ۷۳ درصدی طرح ۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهر آب‌بر خبر داد و گفت: بخشی از واحد‌ها تحویل متقاضیان شده و روند تکمیل سایر واحد‌ها ادامه دارد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم گفت: طرح ۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهر آب‌بر که با کارگزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست، تاکنون ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اسماعیل عباسی افزود: از مجموع ۲۰۰ واحد این طرح، ۲۴ واحد به متقاضیان تحویل شده و ۸ واحد دیگر نیز آماده واگذاری است.

وی همچنین از الحاق سایت ۳۹ هکتاری شهر آب‌بر به محدوده شهری برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده خبر داد و گفت: عملیات آماده‌سازی زمین و تشکیل پرونده متقاضیان به‌زودی آغاز می‌شود.