به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: این مسابقه‌ها گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان است که به مدت ۴ روز در امامزاده ابراهیم واقع در طاق بستان کرمانشاه در حال برگزاری است.

سهیلی گفت: شرکت کنندگان در مرحله شهرستانی این مسابقه‌ها در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و دعا خوانی با هم رقابت می‌کنند.

وی افزود: از تعداد ۵۰۰ شرکت کننده ۳۰۰ نفر زن و ۲۰۰ نفر مرد هستند.

در پایان چهل و نهمین دوره مسابقه‌های قرآنی استان کرمانشاه ۳ برگزیده هر رشته به مرحله استانی که مرداد ماه امسال برگزار می‌شود راه می‌یابند.