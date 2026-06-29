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چهل و نهمین دوره مسابقههای قرآن کریم با حضور ۵۰۰ شرکت کننده در کرمانشاه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: این مسابقهها گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان است که به مدت ۴ روز در امامزاده ابراهیم واقع در طاق بستان کرمانشاه در حال برگزاری است.
سهیلی گفت: شرکت کنندگان در مرحله شهرستانی این مسابقهها در رشتههای حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و دعا خوانی با هم رقابت میکنند.
وی افزود: از تعداد ۵۰۰ شرکت کننده ۳۰۰ نفر زن و ۲۰۰ نفر مرد هستند.
در پایان چهل و نهمین دوره مسابقههای قرآنی استان کرمانشاه ۳ برگزیده هر رشته به مرحله استانی که مرداد ماه امسال برگزار میشود راه مییابند.