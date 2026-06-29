مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از تعویض ۷ هزار کنتور برق، نصب ۳۶۶ دستگاه فیوز محدودکننده و جمع‌آوری ۷۴ درصدانشعابات غیرمجاز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در تشریح برخی برنامه و اقدامات ششمین رزمایش طرح ملی مهتاب در استان گفت: یکی از اقدامات اجرایی این رزمایش نصب ۳۶۶ دستگاه فیوز محدودکننده است که با هدف مدیریت بار و جلوگیری از مصرف‌های خارج از الگو اجرا شد.

طاهر کیامهر افزود: در حوزه مقابله با مصارف غیرقانونی، ۳ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد که جمع آوری ماینر‌های غیرمجاز به ویژه در ایام پیک نقش مهمی در کاهش بار غیرمجاز شبکه دارد و این مهم در سایر روز‌های غیراز مانور نیز با جدیت توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اجرای همزمان این رزمایش در سراسر کشور اظهار کرد: طرح ملی مهتاب با رویکردی عملیاتی و میدانی، مجموعه‌ای از اقدامات شامل پایش شبکه، شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع، کنترل بار مشترکان و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی را دنبال می‌کند.

وی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی افزود: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تا کنون ۶ مانور سراسری در کشور و ۱۵ مانور استانی طرح در سطح استان آذربایجان غربی برگزار شده است.

کیامهر همچنین افزود: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون ۷ هزار کنتور تعویض شده و در حوزه جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز نیز ۷۴ درصد از برنامه ابلاغی و تکلیفی شرکت توانیر محقق شده است.