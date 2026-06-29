

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌ها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی رقابت کردند و همگی تیم‌ها به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

** دوشنبه ۸ تیر:

* برای رده‌های ۵ تا ۸:

ایران - سریلانکا (ساعت ۱۳)

- تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه بی با یک گل از تیم تایلند، با ۴ گل از تیم قزاقستان و با ۹ گل از تیم ازبکستان شکست خورد و بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم ایران در دور یک هشتم نهایی ۱ - ۱۶ از تیم کره جنوبی شکست خورد.

اندونزی - تاجیکستان

* دور نیمه نهایی:

کره جنوبی - قزاقستان

ازبکستان - تایلند