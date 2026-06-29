پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست از کشف بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مورد تخلف زیستمحیطی و دستگیری ۲ هزار و ۴۰۴ متخلف در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۸۸۰ قبضه سلاح مجاز، غیرمجاز و جنگی از شکارچیان غیرمجاز کشف و ضبط شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رضا رستگار با تشریح جزئیات عملکرد سه ماهه اول سال جاری یگان حفاظت، اظهار داشت: متخلفان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی با اشاره به جزئیات کشفیات انجامشده در این مدت افزود: در بهار امسال ۸ هزار و ۷۰۱ مورد صید غیرمجاز آبزیان، یک هزار و ۴۱۴ مورد شکار پرندگان، ۳۳۰ مورد شکار پستانداران و بیش از یک هزار و ۴۸۲ مورد زندهگیری و نگهداری غیرمجاز حیات وحش شناسایی و ثبت شده است.
سردار رستگار همچنین به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: با هوشیاری محیطبانان از ۴۳۱ مورد شروع به شکار جلوگیری شد. علاوه بر این، یک هزار و ۵۵۹ مورد آلودگی محیطزیستی و ۴۸ مورد تخلف زیستمحیطی در فضای مجازی نیز در این مدت کشف و پیگیری شده است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیطزیست درباره کشف سلاح و ادوات صید غیرمجاز گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری، ۸۶۴ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز، ۱۶ قبضه سلاح جنگی و ۳۰ هزار و ۴۱ مورد آلات و ادوات صید و شکار از متخلفان کشف و ضبط شد.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان در پایش مناطق تحت مدیریت در سراسر کشور، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، قاچاق، نگهداری یا خرید و فروش حیوانات وحشی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا به نزدیکترین اداره حفاظت محیطزیست گزارش دهند.