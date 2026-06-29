به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده تخلف یک واحد صنفی خدمات کامپیوتری به دلیل تقلب و عدم صدور فاکتور به ارزش هفت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه ۱۰۲ سیار بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر مهر و موم و نصب بنر، متخلف به پرداخت ۹۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

به گفته وی با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیرجند پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.