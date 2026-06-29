به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با استناد به داده‌های معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بیشترین حجم معاملات برق در بورس انرژی همچنان در تابلوی برق عادی انجام می‌شود و حدود ۹۰ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده است. بخش باقیمانده نیز در تابلو‌های برق سبز و برق آزاد معامله شده که هر یک پاسخگوی بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۰ تراوات‌ساعت برق در بورس انرژی دادوستد شده است. اگرچه این حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، اما با توجه به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم بورس انرژی در معاملات برق کشور به ۶۰ درصد، انتظار می‌رود روند عرضه و تقاضا در ماه‌های آینده پررنگ‌تر شود.

بر پایه اطلاعات بازاربرق ایران، متوسط قیمت برق معامله‌شده در تابلوی برق عادی طی سال جاری حدود ۳۲۸ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت بوده است. این رقم در تابلوی برق سبز به حدود ۷ هزار و ۹۰۰ تومان و در تابلوی برق آزاد به حدود ۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. در عین حال، مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار‌های برق سبز و آزاد روندی کاهشی داشته‌اند؛ از سوی دیگر، قیمت‌های اعلام‌شده صرفاً میانگین معاملات هستند و نرخ نهایی برق در هر جلسه معاملاتی براساس رقابت میان عرضه‌کنندگان و خریداران تعیین می‌شود. از این رو، بسته به شرایط بازار، امکان ثبت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر از میانگین نیز وجود دارد.

کارشناسان بازار برق بر این باورند، در دوره‌هایی که احتمال اعمال محدودیت برای صنایع افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید برق از طریق بورس انرژی رشد می‌کند و همین موضوع می‌تواند به نوسانات طبیعی قیمت‌ها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش عرضه نیروگاه‌ها در بورس با هدف تأمین سریع‌تر نقدینگی نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر روند قیمت‌ها در این بازار است.

شفافیت در فرآیند کشف قیمت، انضباط مالی در صنعت برق و تضمین تحویل انرژی به خریداران، از مهم‌ترین مزیت‌های بازار برق بورس انرژی به شمار می‌رود. این ویژگی‌ها موجب شده است بورس انرژی به یکی از ارکان اصلی توسعه بازار رقابتی برق و تأمین مطمئن انرژی مورد نیاز صنایع کشور تبدیل شود.