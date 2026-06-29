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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بهارستان از آمادگی کامل اصناف برای مشارکت در خدمترسانی به زائران آیین وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: تأمین نیازهای زائران، حفظ ثبات بازار و رعایت ایمنی و سلامت عمومی از اولویتهای اصلی این ایام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام فارغی در نشست هماهنگی با اتاق اصناف و رؤسای اتحادیههای صنفی شهرستان اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای بهارستان برای میزبانی از زائران بسیج شده و اصناف با تأمین کالاهای مورد نیاز و ارائه خدمات مناسب، نقش مهمی در این مأموریت بر عهده دارند.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار افزود: جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها، تأمین کالاهای اساسی، رعایت حقوق شهروندان و همکاری با دستگاههای نظارتی از مهمترین وظایف واحدهای صنفی در این ایام است.
فارغی همچنین بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: با توجه به حضور گسترده زائران، همکاری اصناف با دستگاههای اجرایی، امدادی و انتظامی برای ارائه خدمات مطلوب ضروری است.
وی با اشاره به ظرفیت شهرستان برای پذیرایی و اسکان حدود ۳۰ هزار زائر از استانهای غرب کشور، ابراز امیدواری کرد با مشارکت اصناف و همراهی مردم، خدمات شایستهای به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ارائه شود.