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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود از انعقاد قرارداد مبارزه با آفات بیولوژیک، بهویژه موریانه، برای حفاظت از بناهای تاریخی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمدصادق رضویان گفت: با توجه به اقدام مطالعاتی صورت گرفته در سال گذشته که با حضور کارشناسان خبره وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستان انجام شد، قرارداد مبارزه با آفات بیولوژیک با یکی از شرکتهای تخصصی منعقد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: هدف اصلی از این قرارداد، حفاظت از بناهای تاریخی ارزشمند شهرستان در برابر تهدید جدی آفت موریانه است که میتواند خسارات جبرانناپذیری به سازههای سنگی، چوبی و آجری وارد کند.
وی گفت : این اقدام پیشگیرانه، گامی مهم در جهت حفظ و پایداری این آثار گرانبها برای نسلهای آینده خواهد بود.
رضویان افزود : در مرحله اول اجرای این طرح، عملیات تزریق سموم مخصوص و تلهگذاری برای شناسایی و دفع موریانه در تعدادی از بناهای تاریخی منتخب شهرستان شاهرود آغاز خواهد شد و کارشناسان فنی بر روند اجرای این عملیات نظارت دقیق خواهند داشت تا از اثربخشی کامل آن اطمینان حاصل شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود تأکید کرد: این اداره همواره بر حفظ و مرمت اصولی بناهای تاریخی اهتمام ویژه دارد و اقدامات لازم برای مقابله با عوامل مخرب طبیعی و غیرطبیعی را در دستور کار خود قرار داده است.