با اعلام آماده باش سمنان برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ، برای میزبانی از ۱۵ میلیون زائر و اعزام ۱۸ هزار نفر به تهران برنامه ریزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در نشست خبری هماهنگی بدرقه، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید گفت: ۱۸ هزار نفر از استان سمنان در سه روز با ۱۵۰ اتوبوس برای مراسم وداع به تهران اعزام می شوند و متقاضیان برای حضور دراین مراسم در تهران ، در محل های تعیین شده ثبت نام کنند.

مهدی براری همچنین با پیش بینی میزبانی بیش از ۱۵ میلیون زائر گفت : برای برگزاری آئین های وداع در هر شهرستان برنامه ریزی شده است.

براری تصریح کرد: شروع فعالیت کمیته های خدمات رسانی در استان سمنان از ۱۲ تا ۲۰ تیر است و تامین امنیت، اسکان، سوخت، مکان‌های اقامتی، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی در این زمینه اجرایی می شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: لینک پیامک برای اسکان زائرین پیش بینی شده است که برای زائرین به محض ورود به استان ارسال می‌شود تا بتوانند از این طریق نقاط اسکان را بهتر پیدا کنند.

وی افزود: مقرر شد کاروان‌های رسانه‌ای برای تهران، مشهد و قم اعزام بشوند و این رسانه‌ها باید ابتدا ثبت نام کنند.

سرهنگ محمد امامی فرمانده قرارگاه شهید فهمیده سپاه استان با بیان اینکه محدودیتی برای ثبت نام از زائران وجود ندارد گفت : زائران اعزامی از استان کوله به همراه مواد غذایی خشک همراه ببرند.

امامی گفت: مردم همچنین می‌توانند با خودرو‌های شخصی به تهران بروند بروند و شهرداری منطقه ۸ هم برای استان سمنان پیش بینی شده است.

وی افزود: زائرینی هم که می‌خواهند در مشهد حضور پیدا کنند مدارسی پیش بینی شده است که به صورت دقیق در یکی دو روز اینده به اطلاع مردم خواهیم رساند.

محمود قدرتی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان هم گفت : خدمات رسانی در مسیر رفت و برگشت ارائه می شود .