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کلاسهای اوقات فراغت دانش آموزان از امروز در همهی مدارس استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم افتتاحیه ضمن بازدید از نمایشگاه تولیدات دانش آموزان هنرستان علاقبندیان گفت: در ۲۰۰ مدرسه هم به طور ویژه در کنار دورههای مهارتی، فرهنگی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حل مسئله، کلاسهای جبران افت تحصیلی به دلیل تعطیلیها، برگزار میشود که دانش آموزان میتوانند داوطلبانه بدون پرداخت هزینه از آنها استفاده کنند.
رسول شیدایی افزود: هنرستان دخترانهی علاقبندیان یکی از این ۲۰۰ مدرسه است که در تابستان در ۶ رشته کلاس برگزار میکند و علاوه بر آن دورههای کارآموزی پایهی چهارم هم در داخل و خارج مدرسه برگزار میشود و همچنین دانش آموزان این مدرسه در طرح شهید عجمیان شرکت خواهند کرد.