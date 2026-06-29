به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم افتتاحیه ضمن بازدید از نمایشگاه تولیدات دانش آموزان هنرستان علاقبندیان گفت: در ۲۰۰ مدرسه هم به طور ویژه در کنار دوره‌های مهارتی، فرهنگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حل مسئله، کلاس‌های جبران افت تحصیلی به دلیل تعطیلی‌ها، برگزار می‌شود که دانش آموزان می‌توانند داوطلبانه بدون پرداخت هزینه از آنها استفاده کنند.

رسول شیدایی افزود: هنرستان دخترانه‌ی علاقبندیان یکی از این ۲۰۰ مدرسه است که در تابستان در ۶ رشته کلاس برگزار می‌کند و علاوه بر آن دوره‌های کارآموزی پایه‌ی چهارم هم در داخل و خارج مدرسه برگزار می‌شود و همچنین دانش آموزان این مدرسه در طرح شهید عجمیان شرکت خواهند کرد.