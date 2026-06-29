سامانه «روایت‌ها دات آی آر» با هدف پوشش گزارش‌ها و روایت‌های مردمی مراسم تمدنی و آیین وداع با رهبر شهید راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رسانه ملی برای پوشش آیین وداع با رهبر شهید آمادگی دارد.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع امام شهید در استان مرکزی گفت: سامانه "روایت‌ها دات آی آر" با هدف پوشش گزارش‌ها و روایت‌های مردمی این مراسم تمدنی راه اندازی شده است.

آقای نجمی افزود: سه پویش "چرا می‌آیم"، "عهد ادامه دارد" و "در قاب تشییع" نیز برای تشریح رسانه‌ای این رویداد راه اندازی می‌شود.