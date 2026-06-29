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نشست مشترک سازوکار اجرایی تسویه اعتباری یارانه دارو در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با استفاده از «اوراق گام یارانه دارو» و نحوه تخصیص ارز به دارندگان این اوراق، با هدف رفع موانع اجرایی و ایجاد هماهنگی نهایی میان دستگاههای مرتبط و نظام بانکی، در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ نیلوفر دمنه، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت در سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تشریح این سازوکار جدید، به پرسشها و دغدغههای بانکهای عامل پاسخ داد.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای تخصیص اعتبارات یارانه دارو در قالب «اوراق گام یارانه دارو»، گفت: تمامی مراحل انتقال این اوراق در زنجیره تامین به گونهای طراحی شده است که بتواند ضمن افزایش سرعت گردش اعتبار در زنجیره تأمین، امکان رصد کامل مسیر حرکت منابع تا رسیدن به مقصد نهایی را فراهم کند.
دمنه افزود: دولت متعهد به بازپرداخت و تسویه ریالی در زمان رسیدن اوراق به انتهای زنجیره است و همانند سایر اوراق مالی اسلامی دولت، بازپرداخت این تعهدات بهموقع انجام میشود.
در ادامه نشست، «محمد پیکانپور»، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به ظرفیتهای بودجهای و منابع مالی در نظر گرفتهشده برای پشتیبانی از این اوراق، گفت: دولت در استفاده از این ابزار برای تخصیص اعتبارات حوزه دارو، مصمم و متعهد است.
وی کمبود سرمایه در گردش را یکی از مهمترین مشکلات فعلی شرکتهای دارویی و داروخانهها دانست و گفت: «اوراق گام یارانه دارو» میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد، نقدینگی مورد نیاز این بخش را بدون ایجاد آثار تورمی و بهصورت پایدار تأمین کند.
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی ابهامهای مرتبط با متقاضیان واردات دارو و مواد اولیه بود. بر اساس مباحث مطرحشده، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد: مانعی برای بهرهگیری از ظرفیت این اوراق به منظور تسهیل و تسریع فرآیند پرداخت وجوه ریالی مورد نیاز برای تخصیص ارز وجود ندارد و دارندگان این اوراق میتوانند برای پرداخت وجوه ریالی تأمین ارز از آن استفاده کنند.
در پایان این نشست، بانکهای عامل نیز دیدگاهها و ملاحظات خود را مطرح کردند و بر همراهی نظام بانکی در استفاده از ابزارهای نوین پرداخت در این بخش و استقرار زیرساختهای موردنیاز طرح تسویه اعتباری یارانه دارو در زنجیره تأمین دارو تأکید کردند.