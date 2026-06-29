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مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه با هدف بازخوانی آرمانهای عدالتخواهی و ارتقای جایگاه دستگاه قضایی در خدمت به مردم در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته قوه قضائیه و در تکریم یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، مراسمی باشکوه با حضور مقامات عالیرتبه، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شهرستان خوی برگزار شد.
این مراسم که با هدف بازخوانی آرمانهای عدالتخواهی و ارتقای جایگاه دستگاه قضایی در خدمت به مردم برگزار گردید، با تبیین جایگاه راهبردی عدالت در نظام اسلامی همراه بود.
حجتالاسلام قاسمخانی، امام جمعه شهرستان خوی، در محور اصلی سخنان خود، دستگاه قضایی را «سنگر مجاهدت در برابر دشمنان دین» توصیف کرد.
وی با تبیین ابعاد تکلیفی مسئولیتهای قضایی اظهار داشت: «تکلیف قضایی در نظام اسلامی، فراتر از یک مسئولیت اداری، یک رسالت مقدس و حساس است که در عین دشواری، برکتی دوچندان در صیانت از دین و نظام دارد.»
امام جمعه خوی تصریح کرد که هر اقدام در راستای احقاق حق مظلومان و اجرای عدالت، در واقع یک «عملیات فعال» علیه توطئههای دشمنان است و این دستگاه با برپایی عدالت، امنیت و آرامش پایدار را در جامعه تثبیت میکند.
در ادامه این مراسم، غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه شهرستان خوی، در سخنانی با تأکید بر لزوم ایجاد «تعاملات راهبردی» میان بدنه اجرایی و قضایی، نقش کلیدی این دستگاه در برقراری نظم و امنیت شهری را ستود.
وی با اشاره به ضرورت همسویی دستگاههای حاکمیتی اظهار داشت: «همافزایی و پیوستگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی، کلیدیترین ابزار در جهت گشایش گرههای مردمی و بهینهسازی روند خدمترسانی است.»
فرماندار ویژه خوی همچنین تقویت امید در افکار عمومی و صیانت از سرمایههای اجتماعی را از اهداف بنیادین دستگاههای حاکمیتی دانست که تحقق آن در گروی همدلی و همکاری متقابل در راستای رضایتمندی مردم است.
همچنین حجت خباز خدایی، رئیس حوزه قضایی شهرستان خوی، با گرامیداشت یاد شهدای دستگاه قضایی، شهید آیتالله بهشتی را الگویی جامع در قانونمداری و عدالتخواهی معرفی کرد. وی با تأکید بر اینکه مجموعه قضایی کشور در امتداد مسیر شهید بهشتی گام برمیدارد، تصریح کرد: «صیانت از حقوق عامه، مبارزه قاطع و بیپرده با فساد و رسیدگی دقیق به مطالبات مردم با تکیه بر قانون، اولویتهای عملیاتی ماست.»
رئیس حوزه قضایی خوی همچنین «تکریم ارباب رجوع»، تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و کاهش هزینههای دادرسی را از محورهای کلیدی ارتقای کیفی خدمات در این مجموعه برشمرد.
در بخش پایانی این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد شهدای حادثه هفتم تیروشهدای دفاع مقدس سوم، از کارکنان حوزه قضایی و خانوادههای شهدا در شهرستان خوی تقدیر به عمل آمد.