به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: در پی ارجاع پرونده جعل و کلاهبرداری تحت عنوان رسید ساز جعلی به پلیس آگاهی، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری با انجام تحقیقات پلیسی نسبت به جمع‌آوری ادله و مستندات لازم اقدام کردند و متهم حرفه‌ای این پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

متهم دربازجویی‌های صورت گرفته، پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر کلاهبرداری از ۱۰ نفر با استفاده از رسید جعلی به مبلغ تقریبی ۵ میلیارد ریال اعتراف کرد، کلاهبردار ۳۳ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.