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معاون وزیر راه وشهرسازی: قرارداد جدید تأمین ریل با ذوبآهن اصفهان امضا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از اجرای سههزار و ۸۹۰ کیلومتر خط ریلی در کشور خبر داد و گفت: ۸۰۰ کیلومتر روسازی خطوط ریلی با برنامهریزی دوساله تکمیل میشود و برای تأمین ریل مورد نیاز، قرارداد جدیدی با شرکت ذوبآهن اصفهان منعقد خواهد شد.
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در جریان بازدید از شرکت ذوبآهن اصفهان افزود: هماکنون سههزار و ۸۹۰ کیلومتر طرح ریلی شامل زیرسازی و روسازی در سطح کشور در دست اجراست که از این میزان، ۸۰۰ کیلومتر مربوط به روسازی است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، در دو سال آینده تکمیل خواهد شد.
وی با تأکید بر نیاز طرحهای ریلی به تأمین مستمر ریل افزود: امروز با حضور در شرکت ذوبآهن اصفهان، قرارداد جدیدی برای تأمین ریل مورد نیاز طرحهای ریلی کشور تنظیم و امضا خواهد شد.
بازوند با قدردانی از عملکرد ذوبآهن اصفهان گفت: این شرکت با وجود مشکلات، تحریمها و محدودیتهای سال گذشته، موفق شد با تولید رکوردشکن ۷۶ هزار تن انواع ریل، کارنامهای ماندگار در صنعت فولاد و حملونقل ریلی کشور به ثبت برساند.
وی افتتاح خط ریلی اردبیل–میانه و بهرهبرداری از کریدور ریلی چابهار–زاهدان در آینده نزدیک را حاصل همکاری مستمر شرکت ذوبآهن اصفهان در تأمین ریل مورد نیاز طرحهای راهبردی کشور دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت پروژه ریلی چابهار–زاهدان تاکید کرد: این طرح یکی از بزرگترین طرحهای وزارت راه و شهرسازی است که بیش از چهار هزار نفر در آن مشغول به کار هستند و با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، هیچگاه متوقف نشد و عملیات اجرایی آن بهصورت شبانهروزی ادامه دارد.
بازوند همچنین با اشاره به توسعه کریدورهای حملونقل کشور گفت: در حال حاضر ۹ کریدور ریلی در کشور تعریف شده که شامل ۶ کریدور شمال–جنوب و ۳ کریدور شرق–غرب است.
وی در پایان از اجرای همزمان طرحهای زیرساختی کشور خبر داد و افزود: اکنون ۷۵۰ کیلومتر آزادراه، ۷ هزار و ۸۵۰ کیلومتر بزرگراه و در مجموع ۱۲ هزار و ۵۵۰ کیلومتر پروژه آزادراهی، بزرگراهی و ریلی در دست اجراست.