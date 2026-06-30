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معاون وزیر نفت گفت: سوخترسانی به پروازهای داخلی و خارجی در فرودگاههای مهرآباد، امام خمینی (ره) و مشهد بهعنوان کانونهای اصلی تردد، با برنامهریزی کامل انجام شده و تمهیدات لازم برای پاسخگویی به حجم بالای پروازها پیشبینی شده است.
محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به تمهیدات ویژه برای تأمین پایدار سوخت در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت: تأمین سوخت مورد نیاز بخشهای حملونقل هوایی و زمینی برای برگزاری مراسم تشییع قائد شهید در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: افزون بر بخش جادهای، سوخترسانی به پروازهای داخلی و خارجی در فرودگاههای مهرآباد، امام خمینی (ره) و مشهد بهعنوان کانونهای اصلی تردد، با برنامهریزی کامل انجام شده و تمهیدات لازم برای پاسخگویی به حجم بالای پروازها پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت:در حوزه حملونقل عمومی، با توجه به افزایش تردد اتوبوسها از سراسر کشور و ورود ناوگان خارجی از کشورهای همسایه، سوخت مورد نیاز این بخش تأمین و کارتهای ویژه سوخت برای ناوگان در نظر گرفته شده است تا خدماترسانی به زائران بدون وقفه انجام شود.