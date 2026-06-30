به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه عراق از مردم این کشور خواست مشارکت گسترده‌ای در مراسم تشییع شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، نشست امشب چارچوب هماهنگی در دفتر عبدالحسین الموسوی، رئیس ائتلاف النهج الوطنی برگزار شد.

در این نشست که با حضور علی الزیدی، نخست وزیر عراق برگزار شد، حاضران شهادت امام حسین (ع) و یارانش را تسلیت گفتند و از نقش دستگاه امنیتی و خدماتی و مواکب حسینی در موفقیت آمیز بودن زیارت عاشورا تقدیر کردند.

چارچوب هماهنگی عراق مجدداً بر حمایت خود از تلاش‌ها برای مبارزه با فساد و عملیات بازداشت فاسدان تاکید کرد.

اعضای چارچوب هماهنگی همچنین بر حمایت و موافقت خود با اقدامات دولت و قوه قضاییه برای بازگرداندن اعتماد به فرایند سیاسی عراق تاکید کردند.

آنها بر لزوم پایداری این تلاش‌ها و پاکسازی نهاد‌های حکومت از فاسدان و مقصران و توقف هدر دادن بیت المال تاکید کردند.