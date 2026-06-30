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یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت جتبلو هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نیویورک با یک پهپاد برخورد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پرواز شماره ۹۴۸ شرکت جتبلو که از لاسوگاس به نیویورک میآمد، در ارتفاع حدود ۳۰۰۰ پایی (۹۱۴ متر) و در فاصله حدود سه کیلومتری فرودگاه با یک پهپاد برخورد کرده است.
خلبان این هواپیمای مسافربری در مکالمه با برج مراقبت گفت که پهپاد دقیقا بالای کابین خلبان به هواپیما اصابت کرده است، اما هواپیما بدون حادثه فرود آمد و همه مسافران به طور عادی پیاده شدهاند.
شرکت جتبلو اعلام کرد که بازرسی پس از پرواز هیچگونه آسیبی به بدنه هواپیما نشان نداده است.
بنا بر این گزارش، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) تحقیقات خود را برای بررسی علت این حادثه آغاز کرده است.