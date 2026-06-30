به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه‌ای را حدفاصل القنطره و دیرسریان در بخش مرجعیون استان نبطیه بمباران کردند.

هنوز گزارشی درباره خسارت‌ و تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

در همین حال وزارت بهداشت لبنان از فزایش شمار شهدای این کشور به چهار هزار و ۲۵۷ شهید خبر داد. ۱۲ هزار و ۱۹۶ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.

رژیم اسرائیل از دوم مارس حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده است که علاوه بر شهید و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند.

رژیم صهیونیستی مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است که برخی از این مناطق برای دهه‌ها و برخی دیگر از زمان جنگ قبلی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و در جریان تجاوز فعلی به خاک لبنان تحت اشغال نیرو‌های این رژیم درآمده بود.

رژیم اسرائیل همچنین اراضی فلسطین و بخش‌هایی از سوریه را اشغال کرده و از عقب‌نشینی از این مناطق یا اجازه تاسیس کشور مستقل فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، خودداری می‌کند.

لبنان و رژیم صهیونیستی روز جمعه پس از پنج دور مذاکره و چهار روز رایزنی در واشنگتن با میانجیگری آمریکا، چارچوبی برای توافق در آینده دست یافتند. این چارچوب با حضور «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، «ندا حماده معوض» سفیر لبنان در آمریکا و «یخیل لیتر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن به امضا رسید.

بر اساس گزارش پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس، بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی تا زمان خلع سلاح حزب‌الله، حضور خود را در منطقه امنیتی موسوم به «خط زرد» حفظ خواهد کرد.