پخش زنده
امروز: -
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از برنامه ریزی برای ایجاد سه شهرک صهونیست نشین در نوار غزه خبر داد. دبیرکل سازمان ملل درباره پیامد توسعه شهرک سازی هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بزالل اسموتریچ گفت: برنامه زیری برای ایجاد سه شهرک در نوار غزه به پایان رسیده است و از بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) و یسرائیل کاتس (وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) میخواهم آن را تصویب کنند.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر با بی توجهی به هشدارهای بینالمللی درباره شهرکسازی، بر توسعه پروژههای شهرکسازی تاکید کرده و گفته بود که شهرکسازی در کرانه باختری، نوار غزه و جنوب لبنان تقویت خواهد شد.
در همین حال دبیرکل سازمان ملل ادامه توسعه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن برای آینده مسئله فلسطین هشدار داد.
آنتونیو گوترش گفت: توسعه شهرکها و کانونهای شهرکنشینی، همراه با خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان، به تثبیت اشغالگری منجر میشود و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضعیف میکند.
او با انتقاد از سیاستهای رژیم اشغالگر افزود: این سیاستها منجر به کوچ اجباری فلسطینیها شده است و ما خواستار پایبندی به حقوق بینالملل هستیم.
محمود مرداوی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پیشتر از ملت فلسطین در کرانه باختری اشغالی به ویژه در شهر جنین خواست تا در برابر طرحها و پروژههای شهرکسازی خطرناک رژیم صهیونیستی که هدف آنها تصاحب بخشهای گستردهای از اراضی فلسطینی و کنترل مناطق راهبردی است، ایستادگی کنند.
مرداوی تصریح کرد که آنچه در شهرک «سیلة الظهر» در جنوب جنین در حال وقوع است، شامل مصادره زمینها، صدور اخطاریههای تخریب و توقف ساخت و ساز برای منازل مسکونی و همچنین تأسیسات اقتصادی و کشاورزی، مستلزم موضعگیری جدی برای مقابله با این تجاوز به موجودیت فلسطینی در کرانه باختری است.
او هشدار داد که سکوت در برابر این طرحها و برنامهها میتواند به وضعیت فاجعهبار برای ساکنان و کشاورزان منطقه منجر شود و نسبت به پیامدهای گسترش شهرکسازی هشدار داد.
این رهبر حماس در ادامه با ابراز اطمینان از مردم جنین و کرانه باختری که همواره در برابر اشغالگری ایستادگی کردهاند، گفت که مقاومت در همه اشکال آن، همراه با وحدت ملی و همبستگی فلسطینیان، اساس حفاظت از زمین و مقابله با توسعه شهرکسازی در سراسر سرزمین فلسطین است.
کمیته مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرکسازی در فلسطین پشتر از طرح جدید رژیم صهیونیستی برای ساخت ۲ هزار و ۷۲۱ واحد مسکونی در شهرکهای مختلف کرانه باختری خبر داده بود.