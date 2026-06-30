به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نوشته روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرده؛ اسرائیل هیچ جاه‌طلبی ارضی در لبنان ندارد، اما تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود حتی یک میلی‌متر عقب‌نشینی نخواهد کرد و حضور ارتش اسرائیل در لبنان طولانی‌مدت خواهد بود.

کاتز همچنین گفته مأموریت فعلی بیرون راندن حزب‌الله از منطقه لیتانی است و این کار را ارتش اسرائیل انجام خواهد داد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد: با فرمانده سنتکام دیدار کرده و به توافق رسیده‌ که ارتش اسرائیل از سه منطقه امنیتی در لبنان، سوریه و غزه عقب‌نشینی نکند. او اذعان کرده اسرائیل پیش از برخی عملیات‌، آمریکا را مطلع ساخته است.

یسرائیل کاتز به لفاظی های ضدایرانی خود هم ادامه داده و ادعا کرده ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای اقدام مستقل در ایران است و منتظر صدور دستور یا وقوع عامل آغازگر است.