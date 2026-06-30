به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در نشست مشترک کمیته زیرساخت اربعین حسینی و کمیته خدمات شهری در مرز چذابه افزود: در بازدید از طرح‌های زیرساختی اربعین از مسیر اهواز تا چذابه، روند اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بازدید از طرح‌های مختلف از جمله پل کمربندی سوسنگرد و کارگاه تولید بتن این طرح، تاسیسات آبرسانی امام علی و مسیر چذابه تا پایانه مرزی، مسیر اختصاصی جدید بار‌های تجاری و بخش‌های مختلف پایانه مرزی چذابه دیدن و بر تسریع در تکمیل این طرح‌ها تاکید شد.

رئیس کمیته زیر ساخت ستاد اربعین حسینی خوزستان خاطر نشان کرد: با اجرای طرح‌های توسعه زیر ساختی در مرز چذابه و فراهم شدن تمهیدت لازم شاهد ارائه خدمات شایسته به زوار حسینی در ایام اربعین خواهیم بود.

سعیدی نیا، فرمانده قرارگاه اربعین در مرز چذابه با اشاره به اینکه در این نشست جمعی از مدیران و شهرداران شهر‌های مختلف استان حضور داشتند، گفت: در این نشست علاوه بر ارزیابی آخرین وضعیت طرح‌های زیرساختی، چگونگی استقرار و خدمات شهرداری‌های شهر‌های خوزستان در مرز چذابه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده و روند پیشرفت پروژه‌های مرتبط با اربعین ارائه کردند و در پایان، رئیس کمیته زیرساخت اربعین حسینی استان ضمن جمع‌بندی مباحث، دستورات و تصمیمات لازم را برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها، رفع موانع اجرایی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول صادر کرد.