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نخستین جلسه کارگروه استانی آموزش عالی خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست آقای لک، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره عملی اهلبیت (ع) در مدیریت و برنامهریزی دانشگاهی، اظهار امیدواری کرد که نتایج این جلسه در مسیر ارتقای کیفیت آموزش عالی و تحقق اهداف مشترک دانشگاههای استان مؤثر واقع شود.
حجتالاسلام عادلینژاد، مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان با اشاره به اهمیت نگاه عمیق و دریافت پیامهای باطنی از رویدادها، واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) را نمونهای روشن از این نوع نگرش دانست و گفت: برداشت ظاهری از واقعه کربلا ممکن است شکست و اضمحلال را تداعی کند، اما حقیقت آن، پیام عزت، پایداری و ماندگاری است؛ چنانکه امروز نهضت عاشورا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، زنده و الهامبخش است.
در بخش دیگری از این نشست، آقای حسینزاده، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، با انتقاد از بهرهبرداری ناکافی از ظرفیتهای استان خوزستان در جذب دانشجویان بینالمللی، بهویژه دانشجویان عراقی، بر ضرورت رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندهای جذب این دانشجویان تأکید کرد و خواستار همکاری و همافزایی مسئولان و دانشگاههای استان در این زمینه شد.