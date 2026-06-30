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رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد: شمار جانباختگان زلزله به هزار و ۷۱۹ نفر و مصدومان به پنج هزار و ۳۴ نفر رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رودریگز در گفتوگو با خبرنگاران گفت: دولت ونزوئلا تاکنون آسیب دیدن ۸۵۵ ساختمان که ۱۸۹ مورد از آنها در این دو زمینلرزه کاملا فرو ریخته، تائید کرده است.
دولت ونزوئلا پیشتر اعلام کرده بیش از دو هزار و ۷۴۱ متخصص در حوزههای جستوجو، امداد و نجات و کمکهای بشردوستانه از ۲۴ کشور بهمنظور مشارکت در عملیات نجات وارد این کشور شده اند.
نیروهای بینالمللی با همراه داشتن ۸۶ تیم سگهای زندهیاب، بلافاصله در مناطق اولویتدار و آسیبدیده مستقر شدهاند تا عملیات جستوجوی افراد گرفتار زیر آوار ساختمانهای فروریخته را تسریع کنند.
دو زمین لرزه قدرتمند (با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر) که بعدازظهر چهارشنبه ۲۴ ژوئن (سوم تیر) ونزوئلا را لرزاندند، نه تنها به دلیل شدت بلکه به دلیل سرعت وقوع نیز شگفتآور بودند؛ هر دو لرزش تنها ۴۰ ثانیه از هم فاصله داشتند و در فاصله چند کیلومتری از یکدیگر ثبت شدند، پدیدهای که کارشناسان آن را «زلزله دوگانه» مینامند؛ رویدادی غیرمعمول که میتواند ظرفیت مخرب را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.