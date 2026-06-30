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وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه غرب برخلاف منشور سازمان ملل برای رسیدن به اهداف خود به باجخواهی و اعمال فشار متوسل میشود، تاکید کرد: مسکو به همراه متحدان خود با این روند مقابله خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ لاوروف در سخنرانی خود در نشست سالانه انجمن حقوق بینالملل روسیه گفت: کشورهای غربی با نقض منشور سازمان ملل متحد، برای رسیدن به اهداف خود به طور گسترده از روشهای مختلف باجگیری و فشار از تحریمهای یکجانبه غیرقانونی گرفته تا تجاوز مسلحانه آشکار، استفاده میکنند.
او افزود: روسیه همراه با بسیاری از کشورهای همفکر از سراسر جهان، به تلاش برای غلبه بر این گرایشهای خطرناک ادامه خواهند داد.
وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: روسیه و متحدانش به حمایت از تقویت اصول حقوقی بینالمللی در امور جهانی ادامه خواهند داد.
سران گروه هفت پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بودند که برای افزایش فشار بر اقتصاد روسیه، تحریمها علیه بخشهای نفت و گاز را تقویت می کند و همزمان ارسال سامانههای پدافند هوایی و توانمندیهای نظامی به اوکراین را افزایش خواهند داد.
تارنمای دویچهوله در گزارشی نوشت: سران گروه هفت در بیانیهای که منتشر شد، متعهد شدند فشار بر اقتصاد روسیه را افزایش دهند.
در این بیانیه آمده است: برای حمایت از این شتاب جدید و تسریع آن، ما توافق کردهایم که ارسال ظرفیتهای پدافند هوایی، سامانهها و موشکهای رهگیر بیشتر و همچنین توانمندیهای دوربرد را افزایش دهیم.
آنها همچنین متعهد شدند که «فشار بر اقتصاد جنگی روسیه» را افزایش دهند و در این زمینه، تحریمهای خود را از جمله در بخشهای نفت و گاز تقویت کنند.
از سوی دیگر، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز پیش از این درباره جزئیات بسته تحریمی بیست و یکم اتحادیه اروپا علیه روسیه نوشته بود: تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه میتواند شرکتهایی در بلاروس، گرجستان، هند و امارات را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین ارتباط کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این بسته شامل تحریم نهادهایی است که مسکو از آنها برای کسب درآمد و دور زدن تحریمهای اتحادیه اروپا استفاده میکند. این اقدامات بانکها، تولیدکنندگان تسلیحات، معاملهگران نفت، پالایشگاهها و فعالان حوزه رمزارز در کشورهای ثالث را هدف قرار میدهد.
کالاس با بیان اینکه فروش انرژی همچنان ماشین جنگی روسیه را فعال نگه میدارد، تاکید کرد: ما میخواهیم این جریان مالی را قطع کنیم.