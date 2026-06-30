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مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز از آغاز رهاسازی آب سد جره به منظور حمایت از کشتهای تابستانه و دائمی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی شیرالی گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، رهاسازی آب از سد مخزنی جره به منظور تأمین نیاز آبی کشتهای تابستانه و دائمی در این شهرستان آغاز میشود.
وی افزود: بر اساس این برنامه، رهاسازی آب از بامداد روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با دبی ۶ مترمکعب در ثانیه آغاز شده است.
شیرالی میگوید: هدف از این اقدام افزایش دبی پایه رودخانه اعلاء و تأمین آب مورد نیاز کشتهای دائمی شامل یونجه و باغات، و همچنین کشتهای تابستانه نظیر ذرت، کنجد، حبوبات، سبزیجات و سایر محصولات در مناطق حومه غربی و شرقی رامهرمز است.
مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در فصل گرما، افزود: این رهاسازی مطابق با سهمیه ابلاغی و با هماهنگی کامل امور آب منطقهای صورت میگیرد و انتظار میرود کشاورزان با رعایت تقویم کشت و الگوی مصرف بهینه، از این فرصت برای انجام کشت و آبیاری مزارع خود نهایت بهرهبرداری را داشته باشند.
وی در پایان از کشاورزان خواست تا ضمن هماهنگی با مراکز خدمات جهاد کشاورزی، نسبت به آمادهسازی اراضی و تنظیم برنامه آبیاری خود اقدام کنند تا آب تخصیصیافته با حداکثر بازدهی مورد استفاده قرار گیرد.