به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی، منطقه کَرامه در شمال غرب شهر غزه را بمباران کردند. ساعاتی پیش نیز پهپاد‌های رژیم صهیونیستی چادر‌های فلسطینی در تقاطع النص در خان یونس را با چند موشک هدف قرار دادند.

همزمان، منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند روز دوشنبه دست کم هشت فلسطینی از جمله دو کودک در حملات هوایی رژیم اشغالگر به مناطق مختلف این باریکه به شهادت رسیدند و بیش از ۴۰ نفر هم زخمی شدند.

سخنگوی جنبش حماس در واکنش به شهادت یک دختر بچه فلسطینی در حمله هوایی صهیونیست‌ها به چادر‌های آوارگان در خان‌یونس گفت این جنایت‌ها در حالی ادامه دارد که جهان آنها را می‌بیند و می‌شنود، اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

حازم قاسم افزود: این کودک، تازه‌ترین قربانی در میان ده‌ها هزار کودک فلسطینی است که در نتیجه بمباران، گرسنگی، محرومیت از درمان، جان خود را از دست داده‌اند.

او با انتقاد از تشکیلات خودگردان فلسطین تصریح کرد این نهاد نیز نظاره‌گر آنچه در نوار غزه روی می‌دهد، بوده است، گویی این حوادث در جایی دیگر از جهان اتفاق می‌افتد.

سخنگوی حماس همچنین از کشور‌های عضو اتحادیه عرب، احزاب، پارلمان‌ها، علما و نخبگان جهان عرب انتقاد کرد و گفت آنان نیز در برابر این جنایت‌ها سکوت اختیار کرده‌اند و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

قاسم در پایان تصریح کرد همه کسانی که در برابر این جنایت‌ها سکوت کرده‌اند، در پیشگاه خداوند در برابر این کودکان و همه شهدای غزه در جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی مسئول خواهند بود؛ زیرا با سکوت خود، زمینه ادامه این جنایت‌ها را فراهم کرده‌اند.