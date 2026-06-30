وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای بر ایستادگی در کنار مقاومت فلسطین تاکید کرد و هشدار داد: ادامه قلدری رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی منجر به انفجار اوضاع در نوار غزه و بازگشت به نقطه نخست خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت خارجه یمن در این بیانیه تاکید کرد که این کشور در کنار گروه‌های فلسطینی در دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین بر سر میز مذاکرات قرار دارد، پس از آنکه این گروه‌ها با شجاعت در میدان نبرد از آن حقوق دفاع کرده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که روند مذاکرات در حال انجام در قاهره میان گروه‌های فلسطینی، میانجی‌ها و ضامنان توافق آتش‌بس در نوار غزه را از نزدیک دنبال می‌کند.

وزارت خارجه یمن، نقض روزانه توافق آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی و تلاش این رژیم برای به شکست کشاندن آن و تحمیل واقعیت‌های جدید را محکوم و تاکید کرد که ادامه فشار بر طرف فلسطینی به نفع دشمن اسرائیلی است و به تحقق اهداف شوم این رژیم در نوار غزه کمک می‌کند.

این وزارتخانه همچنین هشدار داد که ادامه قلدری رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی منجر به انفجار اوضاع در نوار غزه و بازگشت به نقطه نخست خواهد شد.

وزارت خارجه یمن در ادامه از میانجی‌ها و جامعه بین‌المللی خواست تا بر رژیم اسرائیل فشار آورند تا به توافق پایبند باشد و مرحله نخست آن را با تمام الزاماتش پیش از گام برداشتن به سوی اجرای مرحله دوم، اجرا کند.

این وزارتخانه در پایان بار دیگر بر موضع اصولی و ثابت یمن در قبال مساله فلسطین تاکید و بر ایستادگی رهبران، دولت و ملت یمن در کنار ملت فلسطین در مبارزه‌اش برای بازپسگیری تمامی حقوق مشروع خود و برپایی دولت مستقل به پایتختی قدس شریف، تاکید کرد.

سخنگوی حماس پیش‌تر از ادامه تماس‌ها برای دستیابی به سازوکار اجرای کامل آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد که هیئتی از این جنبش و گروه‌های فلسطینی در روز‌های آینده برای ارائه پاسخ درباره پیشنهاد‌های جدید راهی قاهره خواهند شد.

حازم قاسم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که تماس‌ها و رایزنی‌ها برای رسیدن به چارچوب‌هایی جهت اجرای کامل توافق آتش‌بس، تکمیل تعهدات باقی‌مانده از مرحله نخست و تعیین سازوکار‌های مرحله دوم همچنان ادامه دارد.

قاسم همچنین ابراز امیدواری کرد که رژیم اسرائیل به اجرای تعهدات مرحله نخست پایبند و پس از آن روند ورود به مرحله دوم آغاز شود؛ مرحله‌ای که به گفته او شامل آغاز به کار کمیته اداره غزه، ورود نیرو‌های بین‌المللی و بررسی موضوع سلاح فلسطینی خواهد بود.

سخنگوی حماس همچنین تأکید کرد که این جنبش آمادگی کامل دارد تا همه اختیارات اداره و حکمرانی را به کمیته ملی مدیریت غزه واگذار کند؛ موضوعی که به گفته او حوزه امنیت را نیز در بر می‌گیرد.