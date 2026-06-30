آیین افتتاحیه نمایشگاه حدود ۲۰ سال آثار نقاشی حسن روح الامین با عنوان "اتود" با حضور هنرمندان مدیران و اصحاب رسانه در باغ موزه هنر ایرانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با عرض خوش آمد گویی و ارائه توضیحاتی درباره این نمایشگاه توسط سارا هوشمندی معاون باغ موزه هنر ایرانی آغاز شد.

در ادامه این مراسم استاد رجبی دوانی هنرمند نگارگر گفت: در مورد کار‌های آقای روح الامین باید بگویم من از دانشگاه ایشان را می‌شناسم، ایشان هیچ وقت ادعایی نداشت و میخواست خودش اشباع شود و بعد بخواهد چیزی را به کسی یاد بدهد.

محمد خراسانی زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه خانه‌های قدیمی فرصتی برای ارائه آثار هنری است گفت: امیدوارم هنرمنددن عرصه تجسمی اینجا را خانه خودشان بدانند و اثرشان را خلق کنند.

صابر خراسانی شاعر آیینی در ادامه آیین افتتاحیه با ارائه‌ی اشعاری در وصف مولای متقیان امیرمومنین علی (ع) برگ دیگری از هنر را به نقاشی پیوند زد.

در ادامه این مراسم با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه از نمایشگاه اتود روح الامین رونمایی شد.

این نمایشگاه تا پایان محرم در پردیس باغ هنر ایرانی واقع در خیابان دکتر حسابی پذیرای علاقه‌مندان به این هنر است.