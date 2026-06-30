به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «آنا م. اوستیگنیوا» معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره این حمله پهپادی گفت که ۴۴ سرنشین این اتوبوس از جمله ۲۸ دانش‌آموز جان باختند.

او تاکید کرد: این حمله، حمله‌ای به یک هدف نظامی که به‌طور ناخواسته به غیرنظامیان نیز آسیب رسانده باشد، نبود، بلکه «اقدامی عامدانه و تروریستی علیه غیرنظامیان» محسوب می‌شود.

اوستیگنیوا افزود: «شواهد مختلف» نشان می‌دهد که این پهپاد متعلق به اوکراین بوده و عاملان حمله از یگان‌های مختلف نیرو‌های مرزبانی و نیرو‌های مسلح اوکراین بوده‌اند.

معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل با انتقاد از دبیرخانه سازمان ملل گفت: «دبیرخانه سازمان ملل حاضر نیست واقعیت را همان‌گونه که است بیان کند.»

او افزود: به‌جای آن، بار دیگر تنها چیزی که از مقام‌های بین‌المللی می‌شنویم، اظهاراتی بی‌اساس درباره غیرقابل قبول بودن حمله به غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی است.

معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل با محکوم کردن این «بزدلی سیاسی» و در شرایطی که کودکان قربانی این جنایت شده‌اند، گفت که در مقابل، دبیرخانه سازمان ملل اتهام‌های بی‌اساس علیه روسیه را بدون هیچ‌گونه راستی‌آزمایی فورا تکرار می‌کند.

او از دبیرکل سازمان ملل و نهاد‌های ذیربط این سازمان خواست این «جنایت‌های خونین» را به‌صراحت محکوم کنند و افزود: این استاندارد‌های دوگانه در کی‌یف احساس مصونیت کامل ایجاد می‌کند؛ در واقع، چنین رویکردی آنها را به ادامه این اقدامات تشویق می‌کند.

اوستیگنیوا همچنین کشور‌های غربی حامی اوکراین را محکوم کرد و گفت که آنها از یک سو درباره آتش‌بس سخن می‌گویند و از سوی دیگر به ارسال سلاح به اوکراین ادامه می‌دهند.

اما معاون نمایندگی دائم اوکراین در این نشست ، اظهارات مسکو و مینسک درباره دست داشتن اوکراین در حمله به یک اتوبوس در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) را رد کرد و آنها را بی‌اساس خواند.

حمله پهپادی روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) به اتوبوس حامل کودکان بلاروسی در بریانسک در غرب روسیه، واکنش رسمی مقامات مینسک در قالب احضار کاردار اوکراین و موضوع‌گیری الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور این کشور را در پی داشت.