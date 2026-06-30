صد‌ها نفر از حامیان فلسطین با تظاهرات در خیابان‌های پاریس و با شعار «توقف مصونیت برای نسل‌کُش‌ها» خواستار تحریم شرکت‌های رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکارد‌هایی که روی آنها نوشته شده بود «نوزادان در غزه از گرسنگی می‌میرند و رژیم صهیونیستی مانع ورود شیرخشک می‌شود» وخامت اوضاع انسانی در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی را محکوم کردند.

معترضان همچنین خواستار تحریم شرکت‌های رژیم صهیونیستی از جمله شرکت داروسازی «تیوا» شدند و از سکوت رسانه‌ها در قبال آنچه در فلسطین می‌گذرد، انتقاد کردند.