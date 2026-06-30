انفجار در یک ساختمان مسکونی در موناکو، منجر به زخمی شدن سه نفر شده که حال دو نفر از آنها وخیم است. برخی گزارش‌ها حاکی است یک تاجر اوکراینی و خانواده‌اش هدف حمله تروریستی قرار گرفتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر دولت موناکو در اظهاراتی از وقوع انفجار عمدی در یک ساختمان مسکونی خبر داد و اعلام کرد که در این انفجار سه نفر زخمی شده‌اند.

کریستوف میرمان با اشاره به اینکه این انفجار حوالی ساعت ۲۱ دوشنبه شب در خیابانی نزدیک مرز فرانسه روی داده است، افزود: این انفجار به احتمال بسیار زیاد یک حمله بوده است.

به گفته وزیر دولت موناکو، بر اثر این انفجار یک زوج سالخورده زخمی شده و هم اکنون در وضع بحرانی قرار دارند و یک نوجوان ۱۳ ساله نیز زخم کمتری متحمل شده است. منابع خبری گزارش دادند که یک تاجر اوکراینی و خانواده‌اش هدف حمله تروریستی در کشور موناکو قرار گرفته‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که «وادیم ایرمولایف» تاجر اوکراینی که پیش‌تر در فهرست ۱۰۰ ثروتمند اوکراین قرار داشت و خانواده‌اش هدف اصلی حمله تروریستی بوده‌اند که شامگاه دوشنبه در یک ساختمان مسکونی در کشور موناکو به وقوع پیوست.

ایرمولایف که در سال ۲۰۱۹ تابعیت اوکراینی خود را لغو و شهروند قبرس شد، از سال ۲۰۲۳ مورد تحریم دولت اوکراین قرار گرفته است.

وزیر دولت موناکو، با بیان اینکه این اولین بار در تاریخ موناکوست که چنین اقدامی روی می‌دهد، خاطرنشان کرد که پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی عامل یا عاملان این حمله آغاز کرده و هنوز مشخص نیست که چرا این ساختمان هدف قرار گرفته است.

در همین ارتباط، استفان تیبو دادستان عمومی موناکو اعلام کرد که یک مظنون یک بسته را در لابی این ساختمان مسکونی گذاشته و سپس محل را ترک کرده است.