۵۰ نماینده مجلس اروپا با امضای نامه‌ای به کمیته اخلاق فیفا، از شکایت یک سازمان حقوق بشر علیه جیانی اینفانتینو حمایت کردند. این شکایت به دلیل اهدای «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ صورت گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در دسامبر ۲۰۲۵ جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، جایزه جدید «صلح فیفا» را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اهدا کرد. این جایزه بدون تأیید شورای فیفا و تنها چند هفته پس از آنکه ترامپ جایزه صلح نوبل را از دست داده بود، ایجاد شد.

به گزارش نشریه لوموند فرانسه و نیویورک تایمز، سازمان حقوق بشری FairSquare در دسامبر ۲۰۲۵ با ارائه شکایتی به کمیته اخلاق فیفا، خواستار تحقیق درباره نقض قوانین بی‌طرفی سیاسی از سوی اینفانتینو شد و اکنون ۵۰ نماینده مجلس اروپا از ۱۰ کشور از این شکایت حمایت کرده‌اند.

این نامه را نمایندگان مجلس اروپا از ایرلند، آلمان، اسپانیا، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، لوکزامبورگ، دانمارک، اسلواکی و هلند امضا شده است. باری اندروز، نماینده ایرلند به سایت پولیتیکو گفت که فیفا این فرصت را دارد که تعهد خود به بی‌طرفی سیاسی، شفافیت و پاسخ‌گویی را ثابت کند.

این شکایت همچنین از سوی فدراسیون فوتبال نروژ نیز حمایت شده است.

۴ مورد نقض بی‌طرفی سیاسی از سوی اینفانتینو

شکایت FairSquare شامل یک نامه ۸ صفحه‌ای است که به کمیته اخلاق فیفا ارائه شده و به ۴ مورد نقض قوانین بی‌طرفی توسط اینفانتینو اشاره دارد:

۱. حمایت عمومی از ترامپ برای جایزه نوبل: در ۹ اکتبر ۲۰۲۵، اینفانتینو در اینستاگرام نوشت که ترامپ قطعا سزاوار جایزه صلح نوبل است.

۲. دفاع از ترامپ در مجمع تجاری آمریکا: در ۵ نوامبر ۲۰۲۵، اینفانتینو در مصاحبه‌ای در میامی از عملکرد ترامپ دفاع کرد و گفت: من فکر می‌کنم همه ما باید از کاری که او انجام می‌دهد حمایت کنیم.

۳. اظهارات در مراسم اهدای جایزه صلح: اینفانتینو در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی به ترامپ گفت: این چیزی است که ما از یک رهبر می‌خواهیم. شما قطعا سزاوار اولین جایزه صلح فیفا هستید.

۴. ویدیوی اینستاگرام در روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶: اینفانتینو در ویدیویی از ترامپ تشکر کرد و گفت: ما نه تنها آمریکا را بلکه کل جهان را دوباره بزرگ می‌کنیم.