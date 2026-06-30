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رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران با اشاره به وجود بازار ۲۰ میلیارد دلاری سوخترسانی و خدمات جانبی به کشتیها، از تعلل در اجرای آییننامه ابلاغی دولت انتقاد کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مصطفی کشکولی، نسبت به از دست رفتن فرصتهای کلیدی در بازار پررونق سوخترسانی و خدمات کشتیها هشدار داد.
وی با اشاره به اینکه این صنعت یک بازار ۲۰ میلیارد دلاری را شامل میشود، تأکید کرد: ایران متأسفانه در حال حاضر سهم بسیار ناچیزی از این بازار جهانی دارد.
کشکولی با اشاره به پیشینه قانونی این صنعت اظهار داشت: سوخترسانی به کشتیها و ارائه خدمات جانبی به آنها از موضوعات تصریح شده در برنامههای توسعه بود، با وجود آنکه در ماده ۶۲ برنامه هفتم، تکلیف تدوین آییننامه اجرایی مشخص شد و دولت نیز در فروردین سال گذشته آییننامه مربوطه را مصوب و در اول اردیبهشت با مهلت اجرای سه ماهه ابلاغ کرد، اما با گذشت زمان، این آییننامه هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی سهم ایران در منطقه، گفت: در حال حاضر سهم ما از بازار سوخت در منطقه خلیج فارس و دریای عمان تنها ۵ درصد است و در زمینه ارائه خدمات جانبی به کشتیها، سهم ما تقریباً صفر است؛ این در حالی است که ظرفیتهای ما بسیار فراتر از این اعداد است.
رئیس انجمن صنعت بانکرینگ با اشاره به تغییرات اخیر در مدیریت آبراههای منطقه، بهرهبرداری از موقعیت راهبردی ایران را ضروری دانست و افزود: با توجه به تثبیت مدیریت کشور بر تنگه هرمز و تحولات چهار ماه اخیر در خلیج فارس، ما با یک فرصت طلایی روبهرو هستیم و میتوانیم با ارائه خدمات آسان و سریع، از کشتیهای ترددکننده در این آبراهها بهرهبرداری کرده و سهم خود را افزایش دهیم.
وی در پایان با درخواست از مسئولان کشور، تأکید کرد: باید دستور ویژهای برای اجرای فوری آییننامه ابلاغشده صادر شود تا بتوانیم از این فرصتهای جدید و موقعیت ژئوپلیتیک برای ورود به این بازار پردرآمد استفاده کنیم.