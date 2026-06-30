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سرمربی تیم گل گهرسیرجان گفت: رفتن به آسیا حق تیم گل گهرسیرجان بود؛ بیش از ۱۲۰روز تمرینات ما تعطیل بود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان در نشست خبری پس از دیدار مقابل چادرملو اردکان اظهار کرد: به تیم چادرملو تبریک و به هر دو تیم خسته نباشید میگویم. در طول ۱۲۰ دقیقه بازی ما تیم برتر بودیم و مالکانه بازی کردیم. موقعیت و کرنرهای بیشمار داشتیم، اما توپ وارد دروازه نشد. ما با اصل برگزاری این رقابت ها مشکل داشتیم. به احترام تصمیم هیات رئیسه بازی کردیم، اما از نظر باشگاه ما به طور قطع باید به آسیا میرفتیم. حالا رای استیناف را هم باید ببینیم، اگر رای بیاید و سه بر صفر تایید شود این بازی فقط برای دلخوشی مردم خوب بود، چون ما واقعا در جدول از این تیمها برتر بودیم و هم در جام حذفی حضور داشتیم، اما این رقابت ها فقط اینطور بود که برگزار شود. منتظر رای هم میمانیم تا ببینیم چه میشود.
او در پاسخ به این سوال که آیا امیدوار هستید که هنوز به آسیا بروید و اینکه چرا بازی کردید؟ گفت: باشگاه ما اخلاق مدار است و همیشه از تصمیمات هیات رییسه و سازمان لیگ تبعیت کرده است. تا دو، سه روز قبل از بازی قرار نبود بازی کنیم و تابع تصمیم باشگاه بودیم. الحق و الانصاف این حق ما بود که به آسیا برویم. بعد از ۱۲۰ روز تمرین نکردن در دو روز تمرین کردیم و شرایط مسابقه نداشتیم. اصلا این تصمیم فوتبالی نبود و ضربات پنالتی هم تمرکز میخواهد و هم باید خوش شانس باشی که عدم تمرکز ما باعث شد که شکست بخوریم.
تارتار درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی هم گفت: به هر حال ما میتوانستیم از گروه صعود کنیم. با توجه به بقیه تیمها و گروهی که داشتیم میشد صعود کنیم، اما عملکرد تیم ملی را باید با شرایط جنگی کشور و نداشتن بازی مناسب و نبودن در کوران مسابقات کنار هم بگذاریم. اگر مقابل مصر مقداری زودتر حمله میکردیم، به نظرم میشد مصر را شکست دهیم. انتقادی که میکنم این است که دیر حمله کردیم، چون در عرض پنج، شش دقیقه موقعیتهای خوبی داشتیم. اگر زودتر دستور حمله میدادند میشد که مصر را شکست دهیم.
سرمربی گلگهر در پاسخ به این سوال که آیا سه بازی شکست نخوردن تیمملی دستاورد است؟ اظهار کرد: باید صعود میکردیم و مردم در این شرایط خوشحال میشدند. حیف شد. بدشانسی هم گریبانگیر ما شد. گل شجاع خلیل زاده آخر بدشانسی بود. یک حکمتی هست و باید به خدا بسپاریم. مثل همین بازی امروز ما که تیم برتر زمین بودیم، اما در پنالتی شکست خوردیم. شاید تقدیر این بوده است.
او همچنین درباره تغییر نسل تیم ملی تا جام ملتها گفت: باید کم کم تغییر دهیم و جوانترها اضافه شوند، اما نمیشود یکباره این کار را انجام داد و کم کم باید به تیم ملی اضافه شوند.